Aversa sosta selvaggia su via Gramsci | auto anche sul marciapiede all’ingresso del pronto soccorso

Aversa. Non si ferma il fenomeno della sosta selvaggia su via Gramsci, una delle arterie più trafficate della città normanna. Che sia mattina o sera, poco importa: auto in doppia fila, veicoli parcheggiati davanti agli ingressi di abitazioni, scuole, attività commerciali e persino davanti al pronto soccorso dell’ospedale Moscati. In alcuni casi le auto vengono .L'articolo Aversa, sosta selvaggia su via Gramsci: auto anche sul marciapiede all’ingresso del pronto soccorso Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Aversa, sosta selvaggia su via Gramsci: auto anche sul marciapiede all’ingresso del pronto soccorso Leggi su Teleclubitalia.it . Non si ferma il fenomeno dellasu via, una delle arterie più trafficate della città normanna. Che sia mattina o sera, poco importa:in doppia fila, veicoli parcheggiati davanti agli ingressi di abitazioni, scuole, attività commerciali e persino davanti aldell’ospedale Moscati. In alcuni casi levengono .L'articolosu viasuldelTeleclubitalia.

Aversa, Di Virgilio: “Basta con la sosta selvaggia in via Gramsci e in altri punti della città” - Aversa (Caserta) - "Esprimo il mio forte dissenso e rammarico per la situazione che quotidianamente i cittadini aversani sono costretti a subire a causa di ... (pupia.tv)

Sosta selvaggia Via dei Filosofi off limits. Pedoni a rischio: marciapiedi occupati - L’autopsia ha esaminato i colpi inferti tra schiena e collo da Stefano Argentino alla studentessa uccisa. Trovato un coltellino sul luogo del delitto. Cosa ha detto la mamma del giovane ai carabinieri ... (msn.com)

Sosta selvaggia in via Berta: arriva il divieto - La misura, formalizzata con l'ordinanza del 21 marzo, prevede il divieto di sosta per tutto il giorno su entrambi i lati della via: sul lato marciapiede fino al numero civico 31 e sull'altro lato dall ... (primachivasso.it)