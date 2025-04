Teleclubitalia.it - Aversa, scoperto tunnel sospetto in via Vittorio Emanuele: polizia e Municipale sul posto

Leggi su Teleclubitalia.it

Durante i lavori di messa in sicurezza presso l’ex complesso dell’Ufficio Postale, adiacente alla chiesa sconsacrata di Montevergine, in Via, l’attuale proprietà dell’immobile ha rilevato la presenza di un foroall’interno della struttura.in viasulImmediatamente allertati, sono intervenuti sul .L'articoloin viasulTeleclubitalia.