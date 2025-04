Avengers | Doomsday un epico campo di battaglia svelato in un video dal set

Un video dal set del nuovo capitolo della saga degli Avengers offre una visione più approfondita di quello che appare un campo di battaglia. Avengers: Doomsday è in fase di lavorazione in Inghilterra e dal set arriva un video che anticipa quella che potrebbe essere la location di un campo di battaglia. Il video, diffuso dall'account X @UnBoxPHD, svela un probabile campo di battaglia ricoperto di crateri inserito in quello che, normalmente, dovrebbe essere un giardino. La teoria prevalente è che il video mostri il teatro di un'Incursione, con pezzi di un'altra Terra che piovono sulla superficie mentre i due mondi si scontrano. Se così fosse, immaginiamo che alcuni dei protagonisti del film arriveranno a breve sul set che però, a quel punto, sarà .

