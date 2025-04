Avengers | Doomsday Tom Hiddleston commenta il ritorno nei panni di Loki | Non è ancora finita

Loki dove assumeva un ruolo molto diverso Dopo che il recente annuncio del cast di Avengers: Doomsday ha confermato il coinvolgimento di Tom Hiddleston nel prossimo crossover, la star del MCU ha rotto il silenzio sul suo imminente ritorno nei panni di Loki. "Sono molto entusiasta", ha commentato Hiddleston alla star di TikTok Max Balegde, in risposta a come si sentisse a tornare a recitare nel film della Fase 6 della Marvel: "È stato un capitolo straordinario della mia vita interpretare Loki, e non è ancora finita", ha aggiunto. Il ritorno del Dio dell'inganno è stato un po' uno shock, dato che molti di noi pensavano di . Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, Tom Hiddleston commenta il ritorno nei panni di Loki: "Non è ancora finita" Leggi su Movieplayer.it L'ultima volta che abbiamo visto il personaggio è stato nei momenti finali della seconda stagione didove assumeva un ruolo molto diverso Dopo che il recente annuncio del cast diha confermato il coinvolgimento di Tomnel prossimo crossover, la star del MCU ha rotto il silenzio sul suo imminenteneidi. "Sono molto entusiasta", hatoalla star di TikTok Max Balegde, in risposta a come si sentisse a tornare a recitare nel film della Fase 6 della Marvel: "È stato un capitolo straordinario della mia vita interpretare, e non è", ha aggiunto. Ildel Dio dell'inganno è stato un po' uno shock, dato che molti di noi pensavano di .

