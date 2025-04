Avellino-Monopoli è già sold out | la febbre biancoverde non si ferma

Avellino: sin dalle 7 del mattino si sono formate lunghe code ai botteghini dello stadio Partenio-Lombardi per accaparrarsi i preziosi biglietti del match contro il Monopoli, in programma domenica 13 aprile. Il clima è quello delle grandi occasioni, alimentato dalla recente e pesantissima vittoria in trasferta sul campo del Catania, che ha riacceso il sogno della promozione in Serie B. Un sogno che ora sembra davvero a portata di mano per gli uomini di Raffaele Biancolino, a sole tre giornate dalla fine della stagione regolare.La vendita dei biglietti è ufficialmente partita alle ore 10, ma in pochi minuti sono andati esauriti i posti disponibili per i settori più caldi dello stadio: Curva Sud, Tribuna Terminio e Tribuna Montevergine. Anteprima24.it - Avellino-Monopoli è già sold out: la febbre biancoverde non si ferma Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiL’entusiasmo è alle stelle ad: sin dalle 7 del mattino si sono formate lunghe code ai botteghini dello stadio Partenio-Lombardi per accaparrarsi i preziosi biglietti del match contro il, in programma domenica 13 aprile. Il clima è quello delle grandi occasioni, alimentato dalla recente e pesantissima vittoria in trasferta sul campo del Catania, che ha riacceso il sogno della promozione in Serie B. Un sogno che ora sembra davvero a portata di mano per gli uomini di Raffaele Biancolino, a sole tre giornate dalla fine della stagione regolare.La vendita dei biglietti è ufficialmente partita alle ore 10, ma in pochi minuti sono andati esauriti i posti disponibili per i settori più caldi dello stadio: Curva Sud, Tribuna Terminio e Tribuna Montevergine.

Avellino-Monopoli, assalto ai botteghini: polverizzata prima tranche biglietti - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Avellino, botteghini presi d'assalto: è caccia al biglietto per la sfida col Monopoli - Assalto ai botteghini. Centinaia di tifosi dell'Avellino sono in coda dalla prima mattinata per assicurarsi un biglietto per assistere alla sfida casalinga con il Monopoli, valida per ... (msn.com)

Avellino: il giusto entusiasmo in città, subito testa al Monopoli - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)