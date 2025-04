Avellinotoday.it - Avellino con il dubbio Iannarilli, Biancolino spera nei recuperi di Rocca e D'Ausilio

Due gare in casa e una in trasferta: a tre partite dal termine della stagione, l’vuole difendere la vetta e conquistare la promozione in Serie B. I lupi si preparano alle ultime finali, proseguendo il lavoro in vista della sfida interna contro il Monopoli. In uno Stadio Partenio-Lombardi.