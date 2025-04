Quifinanza.it - Auto italiane in crisi, Trump colpisce un’altra eccellenza Made in Italy

Il nuovo pacchetto di dazi annunciati da, che prevede un’imposizione base del 10% su tutte le importazioni e tariffe maggiorate contro i cosiddetti “peggiori trasgressori” – tra cui figurano anche l’Italia e il resto dell’Europa, colpite da un dazio al 20% – ha immediatamente sollevato timori tra gli analisti e gli addetti ai lavori per il settoremobilistico.In particolare il compartoitaliano, stando a quanto emerge da un dossier pubblicato dalla Camera dei Deputati il 7 aprile 2025, rischia di essere uno dei più penalizzati.Un settore vulnerabile e strategico per l’ItaliaPartiamo dai fatti: dal 3 aprile sono entrati in vigore dazi del 25% sue camion leggeri di fabbricazione europea, mentre i pezzi di ricambio, fondamentali per la catena di assistenza e manutenzione, saranno colpiti entro il 3 maggio.