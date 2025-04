Auto divorata dalla fiamme intervento dei Vigili del fuoco a Todi

Vigili del fuoco di Todi sono interventi in località Due Santi alle ore 12 per un incendio Autovettura. Secondo quanto ricostruito l'Auto, una BMW X1, ha preso fuoco durante la marcia. Il conducente è riuscito a fermare il mezzo e scendere. Non ci sono persone ferite. Sul posto sono. Perugiatoday.it - Auto divorata dalla fiamme, intervento dei Vigili del fuoco a Todi Leggi su Perugiatoday.it deldisono interventi in località Due Santi alle ore 12 per un incendiovettura. Secondo quanto ricostruito l', una BMW X1, ha presodurante la marcia. Il conducente è riuscito a fermare il mezzo e scendere. Non ci sono persone ferite. Sul posto sono.

