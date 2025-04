Auto di lusso e Iva evasa sequestrati 45 milioni

Ilrestodelcarlino.it - Auto di lusso e Iva evasa, sequestrati 4,5 milioni

I militari della Guardia di finanza di Cerignola, nel foggiano, hanno eseguito un sequestro preventivo, anche per equivalente, per 4,5nei confronti degli amministratori di concessionarie coinvolte in una indagine su importazione illecita e commercializzazione nel territorio italiano diprovenienti dall’estero. L’operazione ha permesso, nel complesso, di denunciare all’rità giudiziaria 33 persone, tra cui 22 titolari diconcessionarie, per reati tributari e falso in atti pubblici. Le indagini, coordinate dalla procura di Foggia, sono nate da un controllo fiscale nei confronti di una società cerignolana che ha portato alla luce una maxi frode fiscale per oltre 15di euro. Acquisizione di informative anche dall’estero e analisi della documentazione inerente all’importazione e alla vendita di oltre 300vetture di(Ferrari, Lamborghini, Porsche, Audi, Bmw, Mercedes), hanno permesso di ricostruire il sistema fraudolento creato dal titolare di una società cerignolana e di numerose concessionarie tra Bari, Barletta, Ascoli Piceno, Ancona, Napoli, Salerno, Rimini, Fermo e Teramo.