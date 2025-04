Auto contro scooter sulla Pavese gravissimo un 24enne

Sono molto gravi le condizioni del motociclista che nel pomeriggio del 9 aprile è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la via Emilia Pavese appena fuori Castelsangiovanni, verso Pavia. Il ragazzo, di Borgonovo, era in sella a un T-Max e viaggiava sulla Statale quando.

