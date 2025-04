Aurora Savino morta in culla i carabinieri in aula | I genitori non ci volevano lì Le due stranezze in casa e la testimonianza del nonno

Aurora Savino aveva poco meno di due mesi quando fu trovata morta in culla a Santa Maria a Vico (Caserta) il 2 settembre 2023: sul suo corpo furono trovate ustioni ed. Leggo.it - Aurora Savino morta in culla, i carabinieri in aula: «I genitori non ci volevano lì». Le due stranezze in casa e la testimonianza del nonno Leggi su Leggo.it La piccolaaveva poco meno di due mesi quando fu trovataina Santa Maria a Vico (Caserta) il 2 settembre 2023: sul suo corpo furono trovate ustioni ed.

