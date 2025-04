Lanazione.it - Aurora in Scena, la rassegna "Squilibri" con “Io sono uno” performance di teatro canzone su Luigi Tenco

Arezzo, 9 aprile 2025 – Domenica 13 aprile alle 18:00 al Circolo culturale- di Piazza S. Agostino ad Arezzo tornain" con “Iouno”disuLa” visioni disociale quest’anno è dedicata all’Autobiografia e alla Cura, al senso della propria esistenza quale contenuto fondamentale per una presenza sociale consapevole e attiva. Le proposte artistiche di questa edizionetestimonianza di quella comunità umana, dolente, ribelle e necessaria che appartiene ad ognuno di noi, esperienza intima e significativa non solo per sé ma per tutti. Dopo l’evento letterario performativo di presentazione del libro “Nonostante Tutte” di Filippo Maria Battaglia” con la graditissima presenza della prof.ssa Natalia Cangi, direttrice della Fondazione Archivio Diaristico di Pieve Santo Stefano, lasi conclude domenica 13 aprile con lo spettacolo di“Iouno”,dedicata alla figura straordinaria di, alla sua Poesia.