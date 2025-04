Audi House of Progress la flessibilità tecnologica alla Milano Design Week

Milano, un palinsesto di eventi - inaugurato con l'Audi Night - intorno al progetto flexability. Con Audi A6 Avant in anteprima mondiale al pubblico e Audi A6 Avant e-tron: quando il cambiamento è opportunità, non ostacolo Vanityfair.it - Audi House of Progress, la flessibilità tecnologica alla Milano Design Week Leggi su Vanityfair.it L'hub creativo dei Quattro Anelli torna protagonista: fino al 13 aprile, al Portrait, un palinsesto di eventi - inaugurato con l'Night - intorno al progetto flexability. ConA6 Avant in anteprima mondiale al pubblico eA6 Avant e-tron: quando il cambiamento è opportunità, non ostacolo

“House of Progress”, la "flexability" indica la strada del futuro della mobilità - Audi torna protagonista della Milano Design Week con “House of Progess”, l’hub creativo della casa dei quattro anelli. (msn.com)

House of Progress 2025: Audi disegna il futuro tra design, sostenibilità e mobilità - Audi si conferma protagonista della Milano Design Week. Dal 7 al 13 aprile, nella suggestiva cornice di Portrait Milano, in Corso Venezia 11, "House of Progress", l'hub creativo della casa dei quattro ... (msn.com)

Audi alla Milano Design Week 2025 presenta la sua idea di progresso “flessibile” - Inaugurata la House of Progress che ospita un'installazione esclusiva e l'anteprima mondiale dell'Audi A6 Avant ... (vogue.it)