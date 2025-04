Attesa per il verdetto della Consulta sul terzo mandato in Campania

Attesa nelle prossime ore la decisione della Corte Costituzionale sul ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri contro la legge regionale della Campania che consente il terzo mandato consecutivo per il governatore in carica. Il verdetto dovrebbe arrivare nel pomeriggio e potrebbe incidere in maniera significativa sul futuro politico della Regione guidata da Vincenzo De Luca.Il nodo della questione riguarda il conflitto tra la normativa nazionale – che pone il limite dei due mandati consecutivi per i presidenti di Regione – e la legge regionale approvata lo scorso novembre a Napoli, che consente un’ulteriore ricandidatura. Il governo ha impugnato la norma campana, ritenendola incostituzionale, ma la Regione ha difeso con forza la propria autonomia statutaria.Nel corso dell’udienza davanti alla Corte, i legali della Regione Campania – Giandomenico Falcon, Marcello Cecchetti e Aristide Police – hanno sostenuto che il divieto del terzo mandato “era in vari disegni di legge costituzionale ma fu espunto dal testo unificato perché attinente alla forma di governo regionale”. Primacampania.it - Attesa per il verdetto della Consulta sul terzo mandato in Campania Leggi su Primacampania.it ROMA – Ènelle prossime ore la decisioneCorte Costituzionale sul ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri contro la legge regionaleche consente ilconsecutivo per il governatore in carica. Ildovrebbe arrivare nel pomeriggio e potrebbe incidere in maniera significativa sul futuro politicoRegione guidata da Vincenzo De Luca.Il nodoquestione riguarda il conflitto tra la normativa nazionale – che pone il limite dei due mandati consecutivi per i presidenti di Regione – e la legge regionale approvata lo scorso novembre a Napoli, che consente un’ulteriore ricandidatura. Il governo ha impugnato la norma campana, ritenendola incostituzionale, ma la Regione ha difeso con forza la propria autonomia statutaria.Nel corso dell’udienza davanti alla Corte, i legaliRegione– Giandomenico Falcon, Marcello Cecchetti e Aristide Police – hanno sostenuto che il divieto del“era in vari disegni di legge costituzionale ma fu espunto dal testo unificato perché attinente alla forma di governo regionale”.

Terzo mandato, oggi la decisione della Consulta: attesa per verdetto su De Luca. Terzo mandato, oggi la decisione della Consulta: attesa per verdetto su De Luca. Consulta, nelle prossime ore il verdetto sul 'terzo mandato'. A ore il verdetto della Consulta: stretta la strada del terzo mandato per Vincenzo De Luca. Consulta al bivio sul terzo mandato, riflettori anche sulla Puglia. Emiliano spera in un varco per tornare in campo. Dal terzo mandato alle pensioni, fino all’abuso d’ufficio: ecco i prossimi dossier sul tavolo della Consulta. Ne parlano su altre fonti

Consulta, nelle prossime ore il verdetto sul 'terzo mandato' - E' attesa nelle prossime ore la decisione della Corte Costituzionale sul 'terzo mandato', il 'verdetto dovrebbe arrivare nel pomeriggio di oggi quando si saprà se la Consulta ha respinto o meno il ric ... (msn.com)

Terzo mandato, oggi la decisione della Consulta: attesa per verdetto su De Luca - La risoluzione avrà ripercussioni sulle prossime campagne elettorali, oltre che in Campania anche in Veneto, con Luca Zaia ... (msn.com)

Avvocato di Stato: “Il limite del terzo mandato da rispettare”. Atteso il verdetto della Consulta - In Corte Costituzionale l’udienza più attesa per la politica. L’avvocato Di Martino: se un presidente di Regione "ha conseguito due incarichi ... (repubblica.it)