Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione agli alimenti confezionati nella plastica, generano dei super batteri resistenti agli antibiotici”: la scoperta nel nuovo studio di Oxford

Le microplastiche diffuse nell’ambiente e che si staccano in minuscoli frammenti da oggetti come buste della spesa e imballaggi alimentari rappresentano sempre più un grave pericolo per la salute umana e l’ambiente. Una nuova ricerca dell’università die guidata dal professor Timothy Walsh, ha rivelato che questi piccolissimi pezzi diche penetrano nel corpo umano potrebbero essere responsabili della diffusione di. Negli ultimi tempi le microplastiche sono state considerate un ulteriore fattore di rischio delle malattie cardiache, della demenza e di diversi tipi di cancro. Ricordiamo inoltre che laimpiega fino a 500 anni per decomporsi completamente, per cui questo materiale rimane nell’ambiente e, attraverso la catena alimentare e l’acqua potabile, raggiunge il corpo umano.