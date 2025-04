Panorama.it - Attacchi cyber: la svolta del fattore umano

Nelle scorse settimane diversi fondi pensione australiani hanno scoperto di essere stati oggetto di una serie diinformatici. AustralianSuper, che gestisce 365 miliardi di dollari australiani per oltre 3,5 milioni di persone, ha rilevato che fino a 600 account sono stati compromessi con perdite finanziarie per un totale di 500.000 dollari. Nello stesso periodo Rest Super ha ammesso che circa 8.000 account sono stati interessati da attività non autorizzate. Australian Retirement Trust ha identificato attività di accesso insolite su diverse centinaia di account. Hostplus ha confermato di aver subito un attacco e sta attualmente conducendo indagini per determinarne l’entità. Ne ho citati solo alcuni ma, oltre al fatto che è stato coordinato su obiettivi plurimi e simili, la parte più interessante è il metodo di attacco.