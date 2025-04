ATP Montecarlo Musetti e Cobolli a caccia degli ottavi Gli esordi di Alcaraz e Djokovic

Montecarlo Country Club. Dopo le emozioni della sfida tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev, che ha visto il successo del romano (qualificato agli ottavi di finale), saranno altri due tennisti azzurri a provare a raggiungerlo nel turno indicato. Si parla di Lorenzo Musetti e di Flavio Cobolli.Il toscano, vittorioso a fatica all’esordio contro il cinese Bu, deve elevare il proprio gioco nel confronto con il ceco Jiri Lehecka. La potenza di quest’ultimo potrebbe essere un fattore assai sfavorevole per il carrarino, specie se la sua posizione in campo dovesse essere di attesa. Dovrà imporre il suo tennis Musetti, sfruttando le rotazioni e le variazioni tipiche della terra per mettere in difficoltà un giocatore abituato più a giocare in linea. Qualora Lorenzo riuscisse a centrare l’obiettivo, sfiderebbe proprio Berrettini negli ottavi. Oasport.it - ATP Montecarlo, Musetti e Cobolli a caccia degli ottavi. Gli esordi di Alcaraz e Djokovic Leggi su Oasport.it Nuova giornata di incontri alCountry Club. Dopo le emozioni della sfida tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev, che ha visto il successo del romano (qualificato aglidi finale), saranno altri due tennisti azzurri a provare a raggiungerlo nel turno indicato. Si parla di Lorenzoe di Flavio.Il toscano, vittorioso a fatica all’o contro il cinese Bu, deve elevare il proprio gioco nel confronto con il ceco Jiri Lehecka. La potenza di quest’ultimo potrebbe essere un fattore assai sfavorevole per il carrarino, specie se la sua posizione in campo dovesse essere di attesa. Dovrà imporre il suo tennis, sfruttando le rotazioni e le variazioni tipiche della terra per mettere in difficoltà un giocatore abituato più a giocare in linea. Qualora Lorenzo riuscisse a centrare l’obiettivo, sfiderebbe proprio Berrettini negli

Atp Monte Carlo: il principato si tinge d'azzurro, Berrettini supera Zverev 2-6 6-3 7-5 - Berrettini: "Partita pazzesca, ho creduto nel mio gioco". Tabellone Montecarlo Masters 2025 · Con chi gioca Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e gli italiani in gara | Sorteggio Tennis ATP. ATP Montecarlo 2025, il tabellone aggiornato del Masters 1000 di tennis. ATP Monte Carlo, il programma di mercoledì 8 aprile: esordio per Alcaraz e Djokovic. In campo Musetti, Cobolli e Bolelli/Vavassori. Ok Berrettini e Musetti a Montecarlo, ma l’avete capito chi sono Cobolli e Darderi? Beh, ve lo spiega Volandri: “Ora è cambiato tutto”. Atp Monte-Carlo, teste di serie e italiani al sorteggio tabellone. Ne parlano su altre fonti

ATP Montecarlo, Musetti e Cobolli a caccia degli ottavi. Gli esordi di Alcaraz e Djokovic - Nuova giornata di incontri al Montecarlo Country Club. Dopo le emozioni della sfida tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev, che ha visto il successo del ... (oasport.it)

ATP Monte Carlo, il programma di mercoledì 8 aprile: esordio per Alcaraz e Djokovic. In campo Musetti, Cobolli e Bolelli/Vavassori - Tennis - ATP | Tocca anche a Flavio Cobolli, alle 13 contro Fils, e a Lorenzo Musetti, voglioso di raggiungere Matteo Berrettini agli ottavi. Per il carrarino la sfida a Lehecka ... (ubitennis.com)

Sonego e Cobolli a Montecarlo: orario, precedenti e dove vederli in tv - (Adnkronos) - Gli azzurri tornano protagonisti al Masters 1000 di Montecarlo. Dopo le vittorie al primo turno di Musetti e Berrettini, oggi, martedì 8 aprile, scendono in campo Lorenzo Sonego e Flavio ... (msn.com)