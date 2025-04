Atp Montecarlo 2025 Musetti e Cobolli oggi in campo

Musetti è il primo degli italiani a scendere in campo oggi al Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista 23enne di Carrara, n°16 del mondo e 13a testa di serie, è in campo contro il ceco Jiri Lehecka, classe 20001 e n°28 del ranking. L'azzurro al momento è in svantaggio e ha perso il primo set 6-1. Cobolli oggi in campo a MontecarloVerso le ore 13 è atteso in campo Flavio Cobolli. Il 22enne, n°36 Atp e fresco vincitore del torneo 250 di Bucarest, affronterà al secondo turno il francese Arthur Fils, classe 2004 n°15 al mondo. La vittoria di Berrettini contro ZverevE' di ieri, invece, la grande prestazione di Matteo Berrettini (n°34) che ha sconfitto Alexander Zverev (n°2). Il 28enne romano ha vinto in rimonta 2-6 6-3 7-5 qualificandosi così agli ottavi del torneo di Montecarlo. MB ?? MC ?@MattBerrettini @ROLEXMCMASTERS #RolexMontecarloMasters pic.

Atp Montecarlo, le partite di oggi: partite e orari. Musetti-Lehecka LIVE: il ceco vince il 1° set. Tabellone Montecarlo Masters 2025 · Con chi gioca Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e gli italiani in gara | Sorteggio Tennis ATP. ATP Montecarlo 2025, il tabellone aggiornato del Masters 1000 di tennis. Musetti diretta Atp Montecarlo: segui la sfida con Lehecka. Atp Monte-Carlo, il programma di oggi: partite e orari. Ne parlano su altre fonti

