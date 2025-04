ATP Montecarlo 2025 | cade Djokovic saluta Gasquet avanti Alcaraz Musetti e Ruud

Fa notizia l'eliminazione di Novak Djokovic, con Alejandro Tabilo che diventa detentore di un curioso record: al momento il cileno è il terzo giocatore a non aver mai perso contro il serbo avendolo affrontato più volte. I casi del passato: Marat Safin (2-0, Australian Open 2005 e Wimbledon 2008) e Jiri Vesely (2-0, Montecarlo 2016 e Dubai 2022; il forfait del ceco agli US Open 2016 non è conteggiato come precedente). Nondimeno, Tabilo è il quarto giocatore, dopo Nadal, Safin e Kyrgios, a vincere i primi quattro set giocati contro il 24 volte campione Slam.Parte col piede diversamente giusto Carlos Alcaraz, che battendo in rimonta (e con tanto di 6-0 6-1 dopo il 3-6 iniziale) l'argentino Francisco Cerundolo arriva a 82 vittorie nei primi 100 match giocati su terra rossa.

