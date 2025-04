Atp Montecarlo 2025 Berrettini contro Musetti | orario e dove vedere il match in tv e in streaming

dove tutti e due siamo abbastanza a nostro agio. La grande differenza, sia per me che per lui, è che non avremo più il tifo a nostro favore a cui ci ha abituati questo torneo". Con queste parole Lorenzo Musetti ha presentato il derby italiano contro Matteo Berrettini valido per gli ottavi di finale dell'Atp di Montecarlo in programma giovedì 10 aprile.Il tennista romano giunge a questo appuntamento dopo aver eliminato prima l'argentino Navone e soprattutto il numero 2 al mondo Alexander Zverev al termine di una rimonta sensazionale. "Una partita pazzesca, soprattutto mentalmente ho dovuto fare un grande lavoro per cambiarla", aveva dichiarato Berrettini che arriva così alla sfida con Musetti con una grandissima carica d'entusiasmo.

