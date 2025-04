Atp di Montecarlo Musetti agli ottavi | ora il derby con Berrettini

Leggi su Ilfaroonline.it

Lorenzoavanzadi finale del torneo Atp Masters 1000 di(terra, montepremi 6.128.940 euro). Il 23enne toscano, numero 16 del mondo e 13 del seeding, supera in rimonta il ceco Jiri Lehecka, suo coetaneo e numero 28 del ranking Atp, con il punteggio di 1-6, 7-5, 6-2 in due ore e 19 minuti.affronterà domaniil 28enne romano Matteo, numero 34 del ranking Atp.(Fonte Adnkronos)