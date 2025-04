Atletico Ascoli | analisi del pareggio con il Chieti e preparazione per la Vigor Senigallia

AscoliArchiviato il pareggio con il Chieti, terza forza del campionato e ormai quasi rassegnato a rinunciare a rincorrere il Teramo secondo in classifica, l’Atletico Ascoli ieri è tornato al lavoro sul sintetico del ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli. Dopo aver assaporato l’erba naturale dello stadio Del Duca, la compagine del Patron Graziano Giordani ha analizzato gli errori commessi, in particolare in occasione delle due reti subite, ma ha anche rivisto le buone cose tra cui l’azione nata da un lancio di Vechiarello per Maio con cross radente al limite dell’area e conclusione al volo di Severini che il portiere Mercorelli ha smanacciato in angolo. L’azione più bella della partita. Bella anche l’azione del gol di Daniele Olivieri e il cross dello stesso Olivieri sul gol del raddoppio di Didio. Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli: analisi del pareggio con il Chieti e preparazione per la Vigor Senigallia Leggi su Ilrestodelcarlino.it Archiviato ilcon il, terza forza del campionato e ormai quasi rassegnato a rinunciare a rincorrere il Teramo secondo in classifica, l’ieri è tornato al lavoro sul sintetico del ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli. Dopo aver assaporato l’erba naturale dello stadio Del Duca, la compagine del Patron Graziano Giordani ha analizzato gli errori commessi, in particolare in occasione delle due reti subite, ma ha anche rivisto le buone cose tra cui l’azione nata da un lancio di Vechiarello per Maio con cross radente al limite dell’area e conclusione al volo di Severini che il portiere Mercorelli ha smanacciato in angolo. L’azione più bella della partita. Bella anche l’azione del gol di Daniele Olivieri e il cross dello stesso Olivieri sul gol del raddoppio di Didio.

Atletico Ascoli: analisi del pareggio con il Chieti e preparazione per la Vigor Senigallia. Atletico Ascoli-Chieti 2-2. Atletico Ascoli, Vecchiarello: "Possiamo puntare anche in alto...". PRIMA D. Tra Cuprense e Montalto un pareggio tutt'altro che noioso. SERIE D. Il Roma City batte in rimonta l'Atletico Ascoli. Atletico Ascoli, Seccardini: "Col Fossombrone pareggio amaro". Ne parlano su altre fonti

Atletico Ascoli: analisi del pareggio con il Chieti e preparazione per la Vigor Senigallia - L'Atletico Ascoli analizza gli errori del pareggio con il Chieti e si prepara per la sfida contro la Vigor Senigallia. (msn.com)

Atletico Ascoli: pareggio contro Chieti, salvezza più vicina - Atletico Ascoli pareggia 2-2 con Chieti, avvicinandosi alla salvezza nonostante due gol subiti su calci piazzati. (msn.com)

Ascoli, pareggio a Gubbio: un passo verso la salvezza - Secondo 0-0 consecutivo per l’Ascoli a Gubbio, per un pareggio che fa fare un altro passettino in avanti ai bianconeri verso la salvezza. La contemporanea sconfitta della Lucchese a Pontedera, ha ... (sport.quotidiano.net)