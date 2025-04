Atletica marcia dimezzata a Los Angeles 2028 | resta una sola distanza addio gara a coppie

marcia sarà relegata sempre più ai margini alle Olimpiadi: a Los Angeles 2028, infatti, si gareggerà soltanto su una distanza e sparirà la gara a coppie miste, che aveva debuttato a Parigi 2024 e che è subito stata accantonata visto lo scarso gradimento. Sono state inserite nuove prove che prevedono la contemporanea partecipazione di uomini e donne in altri sport, mentre ad Atletica ne è stata tolta una preferendo la neonata 4×100 mista. Il tacco e punta sembra godere di poco gradimento e la rivoluzione delle distanze a cui assisteremo nel 2026 non sembra avere più di tanto giovato in vista dei Giochi. Dal prossimo anno gli atleti saranno impegnati sui 21,097 km (al posto dei consueti 20 km, World Athletics ha deciso di adottare il chilometraggio della mezza maratona) e sui 42,195 km (al posto dei 35 km, mai inseriti nella rassegna a cinque cerchi), ma alle Olimpiadi si cimenteranno soltanto sui 21,097 km. Oasport.it - Atletica, marcia dimezzata a Los Angeles 2028: resta una sola distanza, addio gara a coppie Leggi su Oasport.it Lasarà relegata sempre più ai margini alle Olimpiadi: a Los, infatti, si gareggerà soltanto su unae sparirà lamiste, che aveva debuttato a Parigi 2024 e che è subito stata accantonata visto lo scarso gradimento. Sono state inserite nuove prove che prevedono la contemporanea partecipazione di uomini e donne in altri sport, mentre adne è stata tolta una preferendo la neonata 4×100 mista. Il tacco e punta sembra godere di poco gradimento e la rivoluzione delle distanze a cui assisteremo nel 2026 non sembra avere più di tanto giovato in vista dei Giochi. Dal prossimo anno gli atleti saranno impegnati sui 21,097 km (al posto dei consueti 20 km, World Athletics ha deciso di adottare il chilometraggio della mezza maratona) e sui 42,195 km (al posto dei 35 km, mai inseriti nella rassegna a cinque cerchi), ma alle Olimpiadi si cimenteranno soltanto sui 21,097 km.

Marcia: Lombardia Seconda al "Regioni". U23 Tricolori, le Donne: Marcia e 100Hs Super. Ne parlano su altre fonti

Atletica, a Prato i campionati nazionali di marcia su pista - Il mese prossimo, a Prato si sfideranno i migliori marciatori d'Italia: al Ferrari, l'Atletica Prato organizzerà il campionato nazionale di marcia in pista ... (msn.com)

Atletica, a Prato i campionati nazionali di marcia su pista - Il mese prossimo, a Prato si sfideranno i migliori marciatori d'Italia: al Ferrari, l'Atletica Prato organizzerà il campionato nazionale di marcia in pista Prato, 28 marzo 2025 - I migliori ... (lanazione.it)

Atletica, Alexandrina Mihai vince la 20 km di marcia ai Campionati Italiani: minimo per i Mondiali - Sul lungomare di Sant'Alessio Siculo (in provincia di Messina) sono andati in scena i Campionati Italiani della 20 km di marcia, distanza al suo ultimo ... (oasport.it)