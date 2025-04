Atletica Europei strada 2025 | azzurri in partenza per Lovanio

partenza verso il Belgio. Da domani, giovedì 10 aprile, 21 azzurri saranno a Lovanio per gli Europei di corsa su strada 2025, in programma sabato 12 e domenica 13. Appuntamento per sabato e domenica sui tracciati tortuosi delle Fiandre, con la mezza maratona in programma nella prima giornata, i 10 km e la maratona domenica. 11 uomini e 10 donne sono pronti ad affrontare l’evento sia con ambizioni individuali sia con l’occhio alla classifica a squadre.Battocletti capitanaInevitabile che Nadia Battocletti sia l’atleta più attesa della spedizione italiana. L’azzurra ha dimostrato nel 2024 tutte le sue qualità con le medaglie d’oro degli Europei di Roma dello scorso giugno (5000 e 10.000), oltre all’affermazione nell’EuroCross di Antalya del dicembre passato e all’impresa ai Giochi di Parigi con l’argento olimpico nei 10. Leggi su Sportface.it Contingente italiano inverso il Belgio. Da domani, giovedì 10 aprile, 21saranno aper glidi corsa su, in programma sabato 12 e domenica 13. Appuntamento per sabato e domenica sui tracciati tortuosi delle Fiandre, con la mezza maratona in programma nella prima giornata, i 10 km e la maratona domenica. 11 uomini e 10 donne sono pronti ad affrontare l’evento sia con ambizioni individuali sia con l’occhio alla classifica a squadre.Battocletti capitanaInevitabile che Nadia Battocletti sia l’atleta più attesa della spedizione italiana. L’azzurra ha dimostrato nel 2024 tutte le sue qualità con le medaglie d’oro deglidi Roma dello scorso giugno (5000 e 10.000), oltre all’affermazione nell’EuroCross di Antalya del dicembre passato e all’impresa ai Giochi di Parigi con l’argento olimpico nei 10.

