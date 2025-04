Atalanta tre difensori vogliono esserci contro il Milan

difensori, il capitano. Leggi su Calciomercato.com Posch, Kossounou, Toloi: mister Gasperini nell`uovo di Pasqua potrebbe trovare una tripla sorpresa. Tutti e tre i suoi, il capitano.

Atalanta, tre difensori vogliono esserci contro il Milan. Del Piero distrugge Motta: "Questa non è Juve. Sotto 3-0 metti tre difensori...". Champions: Sparta Praga-Inter 0-1, Milan-Girona 1-0. Le italiane vedono gli ottavi - Milan-Girona 1-0 risultato definitivo. Calciomercato, il quadro delle big per gennaio: cosa faranno Napoli, Atalanta, Inter, Juve e Milan. Probabili formazioni di Lecce-Atalanta. Luca Percassi: "Non pensiamo di intervenire sul mercato per sostituire Kossounou". Ne parlano su altre fonti

Atalanta, tre difensori vogliono esserci contro il Milan - Posch, Kossounou, Toloi: mister Gasperini nell`uovo di Pasqua potrebbe trovare una tripla sorpresa. Tutti e tre i suoi difensori, il capitano e i due nuovi innesti,. (calciomercato.com)

Atalanta, buone notizie in difesa: Posch, Toloi e anche Kossounou verso il rientro - Buone notizie per Gasperini. L’infermeria dell’Atalanta si sta svuotando e domenica, per lo scontro diretto al Gewiss contro il Bologna, il tecnico nerazzurro potrebbe ritrovare addirittura tre ... (msn.com)

Convocati Atalanta, recuperati definitivamente Retegui e Cuadrado! Si ferma un difensore. La lista completa - Convocati Atalanta, contro la Fiorentina recuperati Retegui e Cuadrado. Si fermano invece altre due pedine nerazzurre. Ecco la lista completa Novità su fronte convocati in casa Dea: Retegui e Cuadrado ... (calcionews24.com)