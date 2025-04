Atalanta buone notizie in difesa | Posch Toloi e anche Kossounou verso il rientro

buone notizie per Gasperini. L'infermeria dell'Atalanta si sta svuotando e domenica, per lo scontro diretto al Gewiss contro il Bologna, il tecnico nerazzurro potrebbe ritrovare addirittura tre difensori in un colpo solo. anche oggi il capitano Rafael Toloi, l'austriaco Stefan Posch, peraltro ex di turno avendo vestito la maglia rossoblu fino a gennaio, e l'ivoriano Odilon Kossounou hanno svolto del lavoro individuale in campo. Tutti e tre potrebbero aggregarsi al gruppo a brevissimo, già entro la fine della settimana. Toloi e Posch stanno recuperando nei tempi previsti rispettivamente dalla pubalgia e da un lesione muscolare di primo grado all'adduttore. Il 24enne ivoriano sta invece terminando il percorso riabilitativo trimestrale dopo l'infortunio muscolo tendineo con coinvolgimento diretto all'inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori di destra subito il 16 gennaio, con conseguente operazione chirurgica al tendine eseguita due giorni più tardi dall'equipe del dottor Ramon Cugat presso l'Hospital Quironsalud di Barcellona.

