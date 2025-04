Asus Design You Can Feel alla Milano Design Week 2025

Milano – Asus ha annunciato oggi l'apertura della nuovissima esposizione "Design You Can Feel" alla Milano Design Week. La mostra esplora i temi della materialità, dell'artigianato e dell'intelligenza artificiale (AI) per spiegare il pensiero progettuale alla base dei prodotti Asus, compresi gli ultimi laptop Asus Zenbook.L'evento presenta anche diverse aree interattive che mostrano i più recenti prodotti Asus e le storie di Design che ne sono alla base, oltre a una spettacolare installazione immersiva di Studio INI, lo studio di ricerca e Design sperimentale fondato da Nassia Inglessis.La mostra si terrà presso la Galleria Meravigli, una storica galleria degli anni Venti nel cuore di Milano, dall'8 al 13 aprile. È aperta al pubblico l'8 aprile dalle 10.00 alle 17.00 e dal 9 al 13 aprile dalle 10.

