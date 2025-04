Assurdo stupirsi dei dazi Dialoghiamo con gli Usa ma Ursula non è adatta

Andrea Dell'Orto: «La Commissione nomini un mediatore e coinvolga le aziende. Ci sono opportunità da cogliere».

Roman (Ancma) assurdo che le moto italiane patiscano i dazi - "Trovo assurdo quel che sta succedendo ... è tornato ad esprimere forte preoccupazione per la risposta europea ai dazi americani. "Noi importiamo dagli Usa per 1,2 milioni, esportiamo per ... (ansa.it)