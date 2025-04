Assunzioni docenti | rispettare la priorità cronologica degli idonei | la denuncia dei docenti idonei 2020

idoneinsieme si è rivolto a rappresentanze politiche, organizzazioni sindacali e media per contestare il recente DL 7 Aprile 2025, n.°45, criticando quella che, agli occhi dei suoi membri, risulta essere un canale preferenziale per il reclutamento dei docenti.L'articolo Assunzioni docenti: "rispettare la priorità cronologica degli idonei": la denuncia dei docenti idonei 2020 .

