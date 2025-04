Laprimapagina.it - Assisi. Non solo Carlo Acutis: il legame profondo con Francesco e Chiara

“Questo libro non parladi, ma volutamente di. È una scelta precisa, perchécosì si può davvero cogliere la figura di questo ragazzo e il messaggio che incarna.ha respirato la spiritualità diin una forma nuova, diversa da quella di un semplice seguace francescano. L’ha fatta sua in modo del tutto originale”. Così monsignor Domenico Sorrentino, vescovo delle diocesi di– Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, ha presentato il libro “sulle orme did’– Originali, non fotocopie”, durante l’incontro tenutosi nei giorni scorsi presso l’antica biblioteca dell’Università degli Studi Link a Roma.L’evento è stato aperto dai saluti del rettoreAlberto Giusti e del presidente Pietro Luigi Polidori, e ha visto la partecipazione di numerosi studenti dell’ateneo.