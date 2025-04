Lanazione.it - Assisi, emergenza sicurezza. Nuovi colpi nelle abitazioni dopo la spaccata in gioielleria

Continuano serrate le indagini, da parte della Polizia di Stato del Commissariato di, per risalire agli autori del furto conai danni della"Aurea- Gioie per l’anima", in piazza Santa Chiara, alle 2.30 di lunedì. Un colpo che ha permesso ai ladri, che hanno sfondato la vetrina blindata con un’auto, di razziare preziosi e gioielli per circa 20.000 euro, per poi fuggire a bordo di un’altra macchina, poi ritrovata a Brufa. Un colpo ben studiato, messo a segno da 4 individui,aver rubato due auto nell’immediatezza della; gente che dà l’idea di conoscere bene il territorio e anche ladepredata. Un episodio che ha destato clamore ine che ha riportato d’attualità il tema della, a cominciare dal fenomeno dei furti in abitazione, in particolare nella zona di espansione dove, in via della Cooperazione, è stata rubata la macchina poi utilizzata per la fuga.