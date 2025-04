Assenze retribuite dirigenti scolastici | matrimonio lutto motivi familiari Quanti giorni spettano

Assenze retribuite dei dirigenti scolastici. La casistica comprende le Assenze per matrimonio, lutto, motivi personali o familiari e per concorsi. Tutti i casi in cui l'assenza del DS è retribuita sono disciplinati dall'articolo 15 del CCNL dell'8 luglio 2019. In una recente nota l'USR Umbria riepiloga la normativa sulle assenze dei dirigenti scolastici. La casistica comprende le assenze per matrimonio, lutto, motivi personali o familiari e per concorsi.

