Assenze retribuite Dirigenti Scolastici | i casi previsti nel contratto Linee Guida USR Umbria

Umbria ha chiarito i principali aspetti normativi riguardanti le Assenze retribuite dei Dirigenti Scolastici. Il riferimento normativo è l’articolo 15 del CCNL Area Istruzione e Ricerca dell’8 luglio 2019, che stabilisce le condizioni in cui i Dirigenti possono assentarsi dal lavoro mantenendo il diritto alla retribuzione. I casi previsti . Assenze retribuite Dirigenti Scolastici: i casi previsti nel contratto Linee Guida USR Umbria Scuolalink. Scuolalink.it - Assenze retribuite Dirigenti Scolastici: i casi previsti nel contratto [Linee Guida USR Umbria] Leggi su Scuolalink.it Una recente nota dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’ha chiarito i principali aspetti normativi riguardanti ledei. Il riferimento normativo è l’articolo 15 del CCNL Area Istruzione e Ricerca dell’8 luglio 2019, che stabilisce le condizioni in cui ipossono assentarsi dal lavoro mantenendo il diritto alla retribuzione. I: inelUSRScuolalink.

Assenze retribuite dirigenti scolastici: matrimonio, lutto, motivi familiari. Quanti giorni spettano. Scuola: fruizione dei tre giorni di permesso per motivi personali e familiari. Permessi retribuiti docenti e ATA, cosa bisogna scrivere nell'autocertificazione? Alcuni chiarimenti e commenti sindacali. Ferie e assenze dei dirigenti scolastici, un utile riepilogo dell’USR Campania. Nel nuovo CCNL novità sulle assenze dei supplenti. Contratto dirigenti scolastici: dai benefici economici alle responsabilità, tutto quello che c'è da sapere. Ne parlano su altre fonti

Assenze retribuite dirigenti scolastici: matrimonio, lutto, motivi familiari. Quanti giorni spettano - In una recente nota l'USR Umbria riepiloga la normativa sulle assenze retribuite dei dirigenti scolastici. La casistica comprende ... (orizzontescuola.it)

Ferie dirigenti scolastici: quanti giorni spettano, quando è possibile fruire di quelle residue. INDICAZIONI - L'USR Umbria pubblica delle utili linee guida sulle assenze per ferie, festività soppresse e per i permessi retribuiti dei dirigenti ... (orizzontescuola.it)

Ferie non godute, spetta il pagamento al supplente se il Dirigente scolastico non dimostra di averlo invitato per iscritto a fruirne - Affinché si possa negare la monetizzazione delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro, è necessario che il docente a tempo determinato sia stato espressamente e in forma scritta invitato ... (tecnicadellascuola.it)