Laspunta.it - Assenteismo e shopping: dottoressa indagata per truffa alla ASL di Latina

Una, in servizio presso un centro vaccinale della ASL di, è finita al centro di un’inchiesta perdopo essere stata scoperta a timbrare regolarmente il cartellino, ma a non presentarsi effettivamente sul posto di lavoro. Le indagini, avviate dai carabinieri del NAS su segnalazione interna, hanno rivelato che la professionista, dopo aver registrato il proprio ingresso in servizio, si allontanava per dedicarsi a faccende personali, tra cui lunghe sessioni dinei negozi del centro città, trascorrendo ore in bar e locali, senza mai tornare al centro vaccinale.Secondo quanto emerso dall’indagine, che si è avvalsa di pedinamenti e riprese video, laaveva messo in atto questa prassi ripetutamente, approfittando della sua posizione e dell’affluenza limitata al centro vaccinale in determinati orari.