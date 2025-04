Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows, l’attrice di Naoe ha rivelato che la distruzione del santuario le ha “spezzato il cuore”

Leggi su Game-experience.it

Il nuovoha segnato un potente ritorno per la celebre saga di Ubisoft, grazie a un’ambientazione open world affascinante, una storia avvincente e una protagonista femminile carismatica:, interpretata dalgiapponese-americana Masumi. Tuttavia, il successo iniziale ha presto lasciato spazio anche a critiche legate alla rappresentazione della cultura giapponese.Come riportato da Insider Gaming, durante un’intervista ai BAFTA Games Awards, Masumi ha espresso profondo disappunto per una scelta controversa del gioco: la possibilità, inizialmente concessa ai giocatori, di distruggere i santuari giapponesi, inclusi oggetti sacri come gli specchi.ha spiegato quanto questi elementi siano parte integrante della spiritualità e dell’identità culturale giapponese.