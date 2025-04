Ilgiorno.it - Asilo Magnolia. Le famiglie ricorrono al Tar

Non si arrendono alla decisione del Comune ledell’che hanno promosso un nuovo ricorso al Tar contro la chiusura. È l’unico modo per opporsi alla delibera con cui il consiglio comunale nelle scorse settimane ha deciso d’inserire il nido tra le scuole che verranno chiuse alla fine dell’anno scolastico. Il Comune ha previsto il trasferimento dei bambini e degli educatori al nido Fantasia, in attesa dei lavori di ampliamento della scuola d’infanzia Raschi, i genitori chiedono di non chiudere il nido. "Nel luglio 2024, dopo il precedente ricorso sull’, – spiega il Comitato Como a Misura di Famiglia – il Consiglio di Stato si era espresso a favore dei genitori, con un’ordinanza che ha evidenziato l’inadeguatezza dell’istruttoria e i gravi effetti psicologici della chiusura sulla continuità educativa dei più piccoli.