Asilo ai migranti basta diritti per tutti | la carta dei doveri di FdI è uno schiaffo all’accoglienza selvaggia della sinistra

della tendenza di alcune comunità ad adottare modelli discriminatori nei confronti delle donne, oggetto di imposizioni e soprusi in nome di un’interpretazione radicale della religione o delle tradizioni del Paese d’origine. Si aggiungono atti di teppismo, violenza contro le Forze dell’Ordine e le istituzioni, rifiuto di ogni regola del vivere civile. Molti immigrati si sono resi responsabili di atti inaccettabili, mostrando disprezzo per le regole scritte e per il complesso di valori della Nazione che li ha accolti e che, tuttavia, è stata troppo spesso tradita e abusata da chi ha portato con sé retaggi inaccettabili, figli di rigurgiti del radicalismo islamico. Secoloditalia.it - “Asilo ai migranti, basta diritti per tutti: la carta dei doveri di FdI è uno schiaffo all’accoglienza selvaggia della sinistra” Leggi su Secoloditalia.it In questi anni in Italia si sono susseguiti orribili episodi di “Taharrush Gamea”, la violenza di gruppo operata da teppe di uomini immigrati esportata dal nord Africa in Europa. Troppo spesso sentiamo parlare di bimbe che abbandonano la scuola in tenera età, costrette a matrimoni forzati. Le pagine di cronaca raccontanotendenza di alcune comunità ad adottare modelli discriminatori nei confronti delle donne, oggetto di imposizioni e soprusi in nome di un’interpretazione radicalereligione o delle tradizioni del Paese d’origine. Si aggiungono atti di teppismo, violenza contro le Forze dell’Ordine e le istituzioni, rifiuto di ogni regola del vivere civile. Molti immigrati si sono resi responsabili di atti inaccettabili, mostrando disprezzo per le regole scritte e per il complesso di valoriNazione che li ha accolti e che, tuttavia, è stata troppo spesso tradita e abusata da chi ha portato con sé retaggi inaccettabili, figli di rigurgiti del radicalismo islamico.

