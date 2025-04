Padovaoggi.it - Ascom e la fuga dei giovani: in tre anni sono 8.871 quelli che hanno scelto estero

Leggi su Padovaoggi.it

Nell'arco di tre8.871 padovanideciso di lasciare la provincia per trasferirsi all'. «Mica pochi se teniamo conto che , complessivamente, non arriviamo al milione di abitanti, per cui l'indice di emigrazione ogni mille abitanti si attesta al 9,5 che non è il picco del Veneto, ma.