Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 8 Aprile 2025

Leggi su Davidemaggio.it

Nella serata di ieri,, su Rai1 l’ultima puntata di Morgane – Detective Geniale 4 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 l’esordio de Il Turco ha conquistato .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 l’ultimo appuntamento con Stasera Tutto è Possibile intrattiene .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video .000 spettatori (%). Su Rai3 Un Giorno in Pretura segna .000 spettatori e il %. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Diraggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 Dinner Club ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana raduna .000 spettatori (%). Sul 20 Zack Snyder’s Justice League fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Run è scelto da .