Ascolti TV | Martedì 8 Aprile 2025 Vince STEP 17 6% Flop per Morgane 11 4% Il Turco 10 9% e Un Giorno in Pretura 2 6%

Martedì 8 Aprile 2025, su Rai1 l’ultima puntata di Morgane – Detective Geniale 4 ha interessato 2.004.000 spettatori pari all’11.4% di share (primo episodio a 2.275.000 e l’11.2%, secondo episodio a 1.736.000 e l’11.6%). Su Canale5 l’esordio de Il Turco ha conquistato 1.835.000 spettatori con uno share del 10.9%. Su Rai2, dopo la presentazione (2.792.000 – 12.9%), l’ultimo appuntamento con Stasera Tutto è Possibile intrattiene 2.725.000 spettatori pari al 17.6%. Su Italia1, dopo la presentazione (859.000 – 3.9%), Le Iene incolla davanti al video 1.207.000 spettatori con l’8.4% (Cosa Vi Siete Persi a 583.000 e il 12.8%). Su Rai3, dopo la presentazione (521.000 – 2.4%), Un Giorno in Pretura segna 488.000 spettatori e il 2.6%. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a. Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 8 Aprile 2025. Vince STEP (17.6%). Flop per Morgane (11.4%), Il Turco (10.9%) e Un Giorno in Pretura (2.6%) Leggi su Davidemaggio.it Nella serata di ieri,, su Rai1 l’ultima puntata di– Detective Geniale 4 ha interessato 2.004.000 spettatori pari all’11.4% di share (primo episodio a 2.275.000 e l’11.2%, secondo episodio a 1.736.000 e l’11.6%). Su Canale5 l’esordio de Ilha conquistato 1.835.000 spettatori con uno share del 10.9%. Su Rai2, dopo la presentazione (2.792.000 – 12.9%), l’ultimo appuntamento con Stasera Tutto è Possibile intrattiene 2.725.000 spettatori pari al 17.6%. Su Italia1, dopo la presentazione (859.000 – 3.9%), Le Iene incolla davanti al video 1.207.000 spettatori con l’8.4% (Cosa Vi Siete Persi a 583.000 e il 12.8%). Su Rai3, dopo la presentazione (521.000 – 2.4%), Uninsegna 488.000 spettatori e il 2.6%. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.

