361magazine.com - Ascolti tv, i dati dell’8 aprile 2025

Leggi su 361magazine.com

Bene anche De MartinoNella serata di ieri, martedì 8, su Rai1 l’ultima puntata di Morgane – Detective Geniale 4 ha raccolto 2.004.000 spettatori pari all’11.4% di share.Su Canale5 l’esordio de Il Turco si ferma 1.835.000 spettatori, per uno share del 10.9%.Su Rai2 l’ultimo appuntamento con Stasera Tutto è Possibile porta a casa ben 2.725.000 spettatori pari al 17.6%. Su Italia1 Le Iene non vanno oltre 1.207.000 spettatori (8.4%). Su Rai3 Un Giorno in Pretura segna 488.000 spettatori e il 2.6%. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 722.000 spettatori (4.9%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.568.000 spettatori e il 9.3%. Su Tv8 Dinner Club ottiene 217.000 spettatori con l’1.5%.L'articolotv, iproviene da 361 Magazine.