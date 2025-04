Dilei.it - Ascolti tv dell’8 aprile, Stefano De Martino e Can Yaman: è guerra

Dee Cansono stati i protagonisti della serata televisiva di martedì 8. Il primo ha condotto l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile su Rai 2, il secondo è al centro della fiction Il Turco su Canale 5.Deè il fenomeno televisivo dell’anno. Non solo perché con Affari Tuoi ha fatto numeri da record, ma anche perché ha reso Stasera tutto è possibile la trasmissione più vista del martedì sera. Purtroppo però ha dovuto chiudere i battenti. Su Rai 2 è andata in onda l’ultima puntata e ha voluto accanto a sé Emma.Anche perché su Canale 5 ha esordito la fiction con Can, Il Turco. Incastrato per la morte dei suoi uomini in battaglia, il valoroso ufficiale turco Balaban fugge per dimostrare la sua innocenza e, ferito, si rifugia a Moena, in Italia, dove viene salvato da Gloria, considerata una strega dagli abitanti del suo villaggio.