ASCOLTI TV 8 APRILE 2025 | DE MARTINO IN LACRIME A STEP 176% TRA MORGANE 114% IL TURCO 109% FLORIS 93% E LE IENE 84%

ASCOLTI TV 8 APRILE 2025 • Martedì •Gli ASCOLTI tv di martedì 8 APRILE 2025 con il debutto de Il TURCO su Canale 5 e le consuete proposte delle altre reti del martedì sera. Ecco i dati di ieri. GruppiR A I24H – xPT – xM E D I A S E T24H – xPT – xTg1 Mattina – 516 14.10Tg1 – 1029 20.80UnoMattina – 901 20.00Storie Italiane – 875 20.90Carlo e Camilla Incontrano Mattarella – 1134 21.00E’ Sempre Mezzogiorno! Menù – 1920 18.40Tg1 + Economia – x + 2479 20.80La Volta Buona – 1557 13.90La Volta Buona – 1577 17.60Il Paradiso delle Signore – 1658 20.20Tg1 – 1144 14.60Pres. La Vita in Diretta – 1387 17.50La Vita in Diretta – 1888 21.40L’Eredità – 2862 23.80L’Eredità – 4244 27.20Tg1 – xCinque Minuti + Affari Tuoi – 4828 23.80 + 5906 26.90MORGANE: Detective Geniale 4 – 2004 11. Bubinoblog - ASCOLTI TV 8 APRILE 2025: DE MARTINO IN LACRIME A STEP (17,6%) TRA MORGANE (11,4%), IL TURCO (10,9%), FLORIS (9,3%) E LE IENE (8,4%) Leggi su Bubinoblog TV 8• Martedì •Glitv di martedì 8con il debutto de Ilsu Canale 5 e le consuete proposte delle altre reti del martedì sera. Ecco i dati di ieri. GruppiR A I24H – xPT – xM E D I A S E T24H – xPT – xTg1 Mattina – 516 14.10Tg1 – 1029 20.80UnoMattina – 901 20.00Storie Italiane – 875 20.90Carlo e Camilla Incontrano Mattarella – 1134 21.00E’ Sempre Mezzogiorno! Menù – 1920 18.40Tg1 + Economia – x + 2479 20.80La Volta Buona – 1557 13.90La Volta Buona – 1577 17.60Il Paradiso delle Signore – 1658 20.20Tg1 – 1144 14.60Pres. La Vita in Diretta – 1387 17.50La Vita in Diretta – 1888 21.40L’Eredità – 2862 23.80L’Eredità – 4244 27.20Tg1 – xCinque Minuti + Affari Tuoi – 4828 23.80 + 5906 26.90: Detective Geniale 4 – 2004 11.

