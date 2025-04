Laprimapagina.it - Ascolta il silenzio

, il!( 17-08-19l.633/41 Proprietà Intellettiva Riservata )Di Vincenzo Calafiore09 Aprile 2025 Udine “ . gli occhi di chi sa amarequando ti guardano fannoabbassare gli occhi guardandoti.In quello sguardo è molto fortela consapevolezza di essere – infinito –la certezza di essere carezza seappena ti sfiorano “Calafiore Vincenzo “ I gabbiani di Oceano-Mare non vanno mai oltre i confini, come me hanno la consapevolezza di essere parte, di esistere e che non necessariamente si deve appartenere a quel mondo fuori dai limiti, nel quale ognuno deve giustificare la propria presenza, per il solo attraversarlo.Lungo il mare, a Oceano-Mare, ci sono diverse spiagge. Ognuna delimita i confini non tanto provvisori di un nome o un cognome.Al nome “ Anthimos” corrisponde una piccola porzione di cielo e di mare, vicino a un vecchio faro, dove nessuno ha mai saputo della sua esistenza.