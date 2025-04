Laprimapagina.it - Asa’s Mezzanine in concerto in Toscana

Glisaranno ininper presentare il nuovo disco “Rest and fight”: venerdì 11 aprile 2025 ore 23:00 a Castel Del Piano (GR) in occasione del Cellane in Fermento, in apertura ai Lvtvm e sabato 19 aprile ore 21:00 al WIP di Terranuova Bracciolini (AR). Dettagli concertiVenerdì 11 aprile Castel Del Piano (GR) Cellane in FermentoSabato 19 aprile Terranuova Bracciolini (AR) WIPIngresso gratuito Il disco strumentale “Rest And Fight”, pubblicato da Overdub Recordings e già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico dal 14 gennaio 2025, è un’esperienza sonora che abbraccia il dualismo dell’esistenza: una continua lotta tra rumore e silenzio, dove niente è dato per scontato e tutto può cambiare in un battito di ciglia. Il progetto nasce dalla contrapposizione, dal contrasto che crea un equilibrio nuovo, e come un essere vivente contiene sistemi che operano in modo opposto ma complementare, alla costante ricerca di stabilità.