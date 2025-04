Artincirco festival di circo contemporaneo a Ozzano dell' Emilia dal 19 aprile al 4 maggio

Artincirco festival di circo contemporaneo giunge all'8a edizione ospitando ad Ozzano spettacoli sotto chapiteau di artisti riconosciuti in Italia e all'estero, prima tra tutte la compagnia italo-francese circo Zoé con il doppio programma di circo d'Autore "Naufragata" e "Deserance", ben nove.

Artincirco festival di circo contemporaneo a Ozzano dell'Emilia dal 19 aprile al 4 maggio. ARTinCIRCO Festival 2024. Portale - Al via la VII edizione del Festival Internazionale di circo contemporaneo "ARTinCIRCO". ARTinCIRCO fa tappa a Castenaso: spettacoli e laboratori nella Festa di Primavera. Novità: il festival ArtinCirco a Castel San Pietro Terme il 5 e 6 giugno. ’Le Case della scienza’ in vetrina. Laboratori, incontri e arti circensi. Il sapere diventa uno spettacolo. Ne parlano su altre fonti

