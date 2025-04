Arrivano in pullman da Amsterdam con 278 ovuli di eroina in corpo | arrestati 3 uomini a Lampugnano

Lampugnano (Milano) i Carabinieri hanno fermato tre uomini che si aggiravano con fare sospetto. Sottoposti a esami radiologici, si è scoperto che i tre complici avevano ingerito 278 ovuli di eroina, per un totale di oltre tre chili. Leggi su Fanpage.it Alla stazione degli autobus di(Milano) i Carabinieri hanno fermato treche si aggiravano con fare sospetto. Sottoposti a esami radiologici, si è scoperto che i tre complici avevano ingerito 278di, per un totale di oltre tre chili.

