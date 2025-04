Arrivano 4 centraline indipendenti per il monitoraggio dell’aria | Che aria tira ad Artena

Artena Arrivano quattro centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria. Grazie al gruppo politico Artena per il futuro, il paese dei Monti Lepini avrà nuovi strumenti per il controllo dell'inquinamento atmosferico. Inizia così la campagna Che aria tira ad Artena?, un percorso di scienza partecipata pensato per divulgare e trasmettere conoscenze sul particolato fine e sulle sostanze che compromettono la salute. La scienza partecipata può essere uno strumento utile per la collettivitàCoinvolgere la cittadinanza nelle misurazioni delle matrici ambientali è il primo passo per realizzare un progetto di scienza partecipata (citizen science) in un territorio. Nella piccola cittadina in provincia di Roma questo coinvolgimento inizia sabato 12 aprile con un incontro pubblico, alle ore 17 presso il bar 50 special, dedicato al monitoraggio partecipato della qualità dell'aria attraverso l'installazione di 4 centraline indipendenti che verranno posizionate in punti differenti della città.

