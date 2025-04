Arriva al pronto soccorso con una cisti di 20kg Operata a Palermo

pronto soccorso dell'Ospedale Ingrassia lamentando forti dolori addominali. Gli esami hanno subito evidenziato la presenza di una voluminosa massa. La donna di 56 anni è stata tempestivamente ricoverata nella Unità Operativa Complessa di Ostetricia e ginecologia con diagnosi di cisti ovarica. Operata d'urgenza dall'equipe guidata dal Direttore della Uoc, Laura Giambanco, in anestesia spinale con la paziente sveglia, è stata asportata alla donna una cisti di 30 centimetri, di quasi 20 chili. In sala operatoria, erano presenti anche i ginecologi Bruno Pinzello e Fabiana Falsone; gli anestesisti Luisa Granata e Roberta D'Attilo, l'ostetrico Salvo Casamento, l'infermiera Roberta Gnoffo e l'operatore socio sanitario, Rosy Ammirata. "La paziente è in ottime condizioni di salute - ha spiegato Laura Giambanco - dopo il normale decorso post operatorio è stata, già, dimessa". Agi.it - Arriva al pronto soccorso con una cisti di 20kg. Operata a Palermo Leggi su Agi.it AGI - Si era presentata aldell'Ospedale Ingrassia lamentando forti dolori addominali. Gli esami hanno subito evidenziato la presenza di una voluminosa massa. La donna di 56 anni è stata tempestivamente ricoverata nella Unità Operativa Complessa di Ostetricia e ginecologia con diagnosi diovarica.d'urgenza dall'equipe guidata dal Direttore della Uoc, Laura Giambanco, in anestesia spinale con la paziente sveglia, è stata asportata alla donna unadi 30 centimetri, di quasi 20 chili. In sala operatoria, erano presenti anche i ginecologi Bruno Pinzello e Fabiana Falsone; gli anestesisti Luisa Granata e Roberta D'Attilo, l'ostetrico Salvo Casamento, l'infermiera Roberta Gnoffo e l'operatore socio sanitario, Rosy Ammirata. "La paziente è in ottime condizioni di salute - ha spiegato Laura Giambanco - dopo il normale decorso post operatorio è stata, già, dimessa".

