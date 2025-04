Arrestato per apologia di terrorismo e odio razziale 21enne viene assolto dopo un anno e mezzo di carcere

21enne rimasto in carcere per un anno e mezzo perché accusato di apologia di terrorismo è stato assolto "perché il fatto non sussiste" dal Tribunale di Brescia. L'altro imputato, un 23enne, è stato condannato a una pena di 18 mesi che, di fatto, ha già scontato. Leggi su Fanpage.it Unrimasto inper unperché accusato didiè stato"perché il fatto non sussiste" dal Tribunale di Brescia. L'altro imputato, un 23enne, è stato condannato a una pena di 18 mesi che, di fatto, ha già scontato.

Arrestato per odio razziale e apologia di terrorismo, assolto dopo un anno e mezzo di carcere. Arrestato per apologia di terrorismo e odio razziale, 21enne viene assolto dopo un anno e mezzo di carcere. Terrorismo a Bergamo, è un pizzaiolo di Alzano Lombardo il 22enne arrestato. Terrorismo: 12 arresti per associazione neonazista, di cui 5 nel Bolognese | VIDEO. "Annienterò IsraHell": un arresto a Milano per apologia della Shoah. Terrorismo: inneggiava al jihad, arrestato dalla Digos di Milano. Ne parlano su altre fonti

Arrestato per apologia di terrorismo e odio razziale, 21enne viene assolto dopo un anno e mezzo di carcere - Un 21enne rimasto in carcere per un anno e mezzo perché accusato di apologia di terrorismo è stato assolto "perché il fatto non sussiste" ... (fanpage.it)

Arrestato per odio razziale e apologia di terrorismo, assolto dopo un anno e mezzo di carcere - Due pakistani erano finiti in carcere nel dicembre 2023: l’altro a processo è stato condannato a un anno e mezzo, già scontati in custodia cautelare. Erano ... (milano.repubblica.it)

Apologia del terrorismo e odio razziale. Un’assoluzione e una condanna a 18 mesi - Erano stati arrestati nel dicembre di due anni fa nelle loro abitazioni di via Milano, in città: Ibstam Ahmed Afzal, 23 anni, è stato condannato a 18 mesi, assolto il coimputato Syed Wasi Ahmed Shah, ... (brescia.corriere.it)